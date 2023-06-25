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Ekonomi Yeni bir para birimi geliyor: ‘Wise Türkiye'den çekti’ iddiaları! Sahibinden herkese önemli haber
Ekonomi

Yeni bir para birimi geliyor: ‘Wise Türkiye'den çekti’ iddiaları! Sahibinden herkese önemli haber

Yeniakit Publisher
2023-06-25 10:07:00 - 2023-06-25 10:08:46
Yeni bir para birimi geliyor: ‘Wise Türkiye'den çekti’ iddiaları! Sahibinden herkese önemli haber

Uluslararası para transferi hizmetleri sunan Wise'in Türkiye'den çekileceği haberleri yalanlandı.

United Payment tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Wise, 22 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'deki yeni regülasyonlar nedeniyle sadece ülkedeki çalışma biçimini değiştirdi. Kullanıcılar şu anda da 30 Ağustos'tan sonra da Wise aracılığıyla para alıp göndermeye devam edebilecekler. Yalnızca işlem yapılan hesap ‘multicurreny’ yani çoklu para birimi hesabı olamayacak ve Wise'da bir hesabı olmayacağı için bakiye de tutulamayacak. Özetle, Wise, tıpkı ilk günkü gibi Türkiye kullanıcılarına şeffaf, uygun komisyon oranlı ve hızlı uluslararası para transferi hizmetini vermeye devam ediyor. Wise ile 50'den fazla ülkeye para transferini sorunsuzca yapabilirsiniz. haber7

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