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Teknoloji Yeni bir devir başlıyor! Instagram ve Facebook da bu kervana katılıyor!
Teknoloji

Yeni bir devir başlıyor! Instagram ve Facebook da bu kervana katılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 12:56:00 -
Yeni bir devir başlıyor! Instagram ve Facebook da bu kervana katılıyor!

Instagram ve Facebook için yeni bir devir başlıyor. X eski ismiyle Twitter'ın ücretli reklamsız abonelik paketi şimdi Meta plaftormlarında.

Artık sosyal medya uygulamalarında reklam görmekten sıkıldıysanız bunun bir çözümü var. Tabii ki her şeyin olduğu gibi bunun da bir bedeli var. Bu ücretli reklamsız abonelik hizmeti eski ismiyle Twitter olan X’te mevcuttu. Şimdi artık Meta’nın çatısı altında varlığını sürdüren Facebook ve Instagram için de geliyor. İşte detaylar…

Reklamlar artık sosyal medya uygulamalarında iyiden iyiye yerleşti. Neredeyse içeriklerden çok reklamlar ağır basmaya başladı. Meta ise bunu dur demek için kollarını sıvadı. Tabii ki bunun için kullanıcılardan ücret ödemelerini bekliyor. Bu özellik aslında kulağa tanıdık geliyor. Sosyal medya kullanıcıları, X eski ismiyle Twitter olan popüler sosyal medya mecrasından bu özelliğe aşinalar.

Peki Meta’nın, reklamları Facebook ve Instagram’dan kaldıracak ücretli abonelik hizmetinden kimler faydalanabilecek? Şimdilik Meta bu hizmet hizmeti, Avrupa Birliği genelinde kullanıma açacak. Ayrıca mevcut ve platformun ek ücretlerini hesaba katarak bir ödeme planı hazırladı. Bu hizmet, web’de ayda yaklaşık 9,99 Euro, iOS ve Android'de ise ayda 12,99 € karşılığında sunulacak.

Meta, ödeme yapmak istemeyen kişilere ürünlerine ücretsiz erişim sunmaya devam edecek. Şirket, ödeme yapmayan kullanıcılara yönelik deneyimin değişmeyeceğini açıkladı. Ayrıca mevcut reklam tercihi araçlarının kullanılabilir kalacağını da ekledi.

Reklamsız ücretli abonelik hizmeti AB, AEA ve İsviçre’de yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilere sunulacak. Bu durum şimdilik tüm bağlı Facebook ve Instagram hesapları için geçerli olacak. Ancak Meta, sonunda bağlı hesaplar için ekstra ücret talep edecek. 1 Mart 2024’ten itibaren şirket bağlı hesap başına web’de 6 Euro, iOS ve Android’de ise 8 Euro ek ücret talep edecek. Şirket, birisi abone olduğu sürece verilerinin reklam hedefleme için kullanılmayacağının altını çizdi.
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