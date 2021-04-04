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Ekonomi Yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı yapılacak mı?
Ekonomi

Yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı yapılacak mı?

2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen bekçi alımlarına ilişkin geçen sene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar, arama motorlarında sık sık sorgulamalar yapmaya devam ediyor. Bakan Soylu, 2021 yılında kadro sayısında hedefin 30 bin bekçiye ulaşmak olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine birçok vatandaş, konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Bekçi alımı yaş sınırı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:13:00 -
Yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı yapılacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl yaptığı açıklamada 29 bin olan bekçi sayısını 30 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti. Bakan Soylu’nun 2021 yılında 695 yeni bekçi alımının yapılacağını belirtmesi üzerine birçok vatandaş konuya ilişkin detayları araştırmaya başlamıştı. Peki, bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Bekçi alımı yaş sınırı kaç?

Bekçi alımı yaş sınırı kaç?

Bekçi adayları tarafından sık sık merak edilen konulardan bir tanesi de bekçi alımı yaş sınırı oldu. 18-30 yaş arasındaki vatandaşların bekçi olabilir. Diğer yandan 31 yaşından gün almış ve daha üstü olan adaylar ise bekçi olamamaktadır.

Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman?

2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bekçi alımlarına ara verilmişti. 2021 yılında yeniden yapılacak olan bekçi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı açıklamada, 695 yeni bekçi alımı yapılacağını ifade etti.

Bekçi alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi dolu kadro sayısının şu anda 29 bin 185 olduğunu belirten Bakan Soylu, daha 695 bekçi alımı yapılacağını ve hedeflerinin 30 bin bekçi olduğunu ifade etmişti.

Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

2021 yılı bekçi alımları başvuru tarihleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Bekçilik başvuru işlemleri e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Bekçi alımı, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle ve Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlara bakılarak kadroya alım gerçekleştiriliyor.

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