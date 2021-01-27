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Gündem Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Gündem

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Milli Savunma Bakanlığından celp ve sevk dönemleri ile ilgili açıklamalar geldikten sonra askerliği bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar bedelli askerlik ücretini araştırmaya başladı. Sonunda Milli Savunma Bakanlığından Bedelli askerlik ücreti ilgili açıklama geldi. Peki, bedelli askerliğe nasıl başvurulur ve bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte bedelli askerlik ilgili merak ettikleriniz.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 09:51:00 -
Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Askerliğini bedelli yapmak isteyen vatandaşların merakla beklediği bedelli askerlik ücreti belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 37 bin 70 TL olarak yatırılan askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL oldu. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının döviz ile ödeyeceği bedelli askerlik ücretlerinde değişikliğe gidilecek.

Bedelli askerliğe nasıl başvurulur?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvurularınızı bu ekran üzerinden yapabilirsiniz.

Sonraki aşamada tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelisiniz. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydettikten sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

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