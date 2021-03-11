Yeni başlayacak Camdaki Kız dizisinde ‘Erdoğan’ detayı!
Kanal D’de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin tanıtımında ‘Erdoğan’ detayı dikkat çekti.
Skandal dizi Sadakatsiz’in gösterime girdiği Kanal D’de oynayacak olan Camdaki Kız dizisinin tanıtımı yapıldı.
Camdaki Kız dizisinin ilk tanıtım filmindeki bir detay ise dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.
Tanıtım filminin ilk sahnelerinde "Love Erdoğan" görseli yer alması birçok kişinin dikkatini çekti.
Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları Camdaki Kız dizisinin tanıtım filminin birkaç gün önce çekildiğini iddia etti.
İşte "Love Erdoğan" yazısının olduğu o sahne…
Hatırlanacağı üzere New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanı büyük tepkilere neden olmuştu.
Hain FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
“Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Türkiye genelinde LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtılmıştı.