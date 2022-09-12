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Gündem Yeni atanan öğretmenlerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
Gündem

Yeni atanan öğretmenlerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının bugün tamamlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 12:48:00 -
Yeni atanan öğretmenlerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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