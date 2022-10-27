Yeni Asya’nın kılavuzu ABD’nin kuruluşu! Said Nursi bunu görse ne derdi?

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Bediüzzaman Said Nursi’nin yolundan gittiklerini iddia ettikleri halde, Risale-i Nur’u devlet koruması altına alarak Nurculara yönelik zulme son veren ve Said Nursi’nin adını kullanan FETÖ’ye karşı etkin mücadele veren AK Parti hükümetine saldıran Yeni Asya grubu, yine tepki çeken bir habere imza attı.

Türkiye’de yapılan darbelerin arkasındaki güç olan Amerika’daki sözde bağımsız bir kuruluş, yaptığı sözde hukuk endeksinde, Türkiye ile kıyaslanamayacak ülkeleri bile Türkiye’nin önünde gösterdi.

Türkiye’yi lekelemeye çalışan raporu yayınlayan Yeni Asya, araştırmayı kendileri yapmış gibi sahiplendi ve rapor üzerinden Türkiye’yi kötüledi.

“Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz” başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

“Hukukun üstünlüğünü ilerletmeyi amaçlayan Washington merkezli bağımsız düşünde kuruluşu Dünya Adalet Projesi yıllık raporunu yayımladı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Danimarka yedinci kez ilk sırada yer aldı.

Türkiye ise değerlendirmeye alındığı Doğu Avrupa ve Asya kategorisindeki 14 ülke arasında sonuncu, küresel çapta 140 ülkelik listede de 116'ncı oldu. Belarus, Çin, Sri Lanka, Mali ve Meksika gibi ülkeler hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'nin önünde yer aldı.”