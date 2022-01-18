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Gündem Yeni Asya şalterleri yaktı! Enes Kara’nın ölümü için akılalmaz sebep
Gündem

Yeni Asya şalterleri yaktı! Enes Kara’nın ölümü için akılalmaz sebep

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Enes Kara’nın intiharını doktorların maaşına bağlayan Yeni Asya’nın skandal haberi konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 12:25:00 -

Yayınladığı video ile ateist olduğu söyleyen Enes Kara’nın intiharını fırsat bilen solaklar muhafazakar camiayı hedef alırken, muhafazakar denilen bazı medya kuruluşları da intiharın sebeplerini başka nedenlere bağlamakta ısrarcı.

Yeni Asya’nın imza attığı “Doktorların maaş isyanı” başlıklı haberde Enes Kara’nın intiharı doktor maaşlarının düşük olması ile ilişkilendirildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Yeni Asya’nın bu akıl dışı taraflı haberine tepki gösterildi.

Karahasanoğlu “Doktor olupta 6208 lira alan varsa gelsin 7 bin TL maaş verim ben ona” diyerek haberin içinin boş olduğunu vurguladı.

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