Yeni Asya öyle bir şey yaptı ki… Bizim tanıdığımız Said Nursi bu mudur?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’ye sürekli güzellemeler yapan Yeni Asya Gazetesi’nin bugünkü “Meclis milletin kalbidir” manşetini eleştirdi.

“Şimdi Said Nursi bu mudur?”

Yeni Asya’nın rezil manşetler atarak Said Nursi’ye ihanet ettiğine işaret eden Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında şunları söyledi:

“Şimdi Said Nursi bu mudur? Bizim tanıdığımız Said Nursi, bütün hayatını ‘Meclis milletin kalbidir’ şeklindeki bir sözü sarf etmek için mi harcamıştır?”

“CHP’ye Said Nursi’nin mezarı nerede?’ diye sorun”

“Meclis milletin kalbidir” diyerek çarpıtmaya ve tahrifata imza attığına dikkat çeken Karahasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Said Nursi’nin mezarı nerede? Kol Kola yürüdüğünüz CHP’nin gizlediği o mezar nerede? Sizden ve bizlerden ‘helalleşme’ isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, babalarına, atalarına, kendisinden önceki genel başkanlarına sorsun. Said Nursi’nin mezarının nerede olduğu belli değil ama Yeni Asya’cı arkadaşlar, CHP ile çoktan helalleşmişler. Çoktan işi bitirmişler. Şun alnı secdeli bir cumhurbaşkanını indirip, Said Nursi’nin mezarını 60 sene sonra bile ‘biz söylemeyiz, söyleyemeyiz’ diyen ekiple helalleşip işleri kotarmışlar.”