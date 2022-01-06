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Gündem Yeni Asya hedef şaşırttı! Kazım sana bir pusula lazım
Gündem

Yeni Asya hedef şaşırttı! Kazım sana bir pusula lazım

Bediüzzaman’ın izinden gittiğini ileri sürerek, ona eziyet çektiren CHP’nin peşine takılan Yeni Asya’nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, CHP’nin Kur’an kurslarına yönelik “çağdışı” söylemi üzerinden AK Parti’yi hedef alarak iktidarı suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 12:02:00 -
Yeni Asya hedef şaşırttı! Kazım sana bir pusula lazım

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün pusulası iyice şaştı. Güleçyüz, CHP'lilerin kuran kurslarına yönelik saldırıları üzerinden AK Parti’yi hedef tahtasına koydu.

Güleçyüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasından umduğunu bulamayınca, birlikte yürüdüğü CHP’ye “aman bir çuval inciri berbat etme” uyarısında bulundu.

Yeni Asya yöneticisi, takiyye yapan CHP değil, AK Parti’ymiş gibi ithamlarda bulundu. 

Güleçyüz bugünkü yazısında, “Her alanda dibe vuran iktidar Kur'an kursları üzerinden eleştirilecekse, ona can simidi uzatmak anlamına gelen laikçi çağdışı tepkiler yerine, ugulamadaki samimiyetsizliğine yüklenilmeli.” ifadesini kullandı.

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