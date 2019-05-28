Yeni askerlik sistemi silah altındakiler bayramdan önce erken terhis olacak mı?

Yeni askerlik sistemini içeren teklif Meclis komisyonlarından görüşülmeye devam ediyor. Milyonlarca gencin belediği içinde askerlik süresinin kısalması, erken terhis ve bedelli askerlik teklifinin de bulunduğu yeni askerlik sistemi önümüzdeki hafta komisyonlardan geçip Meclis Genel Kurulu’a gelecek. Meclis’ten bayram öncesi çıkacak olacak olan yeni askerlik yasasıyla birlikte binlerce silah altındaki asker erken terhis olacak.

Binlerce asker bayramdan önce erken terhis olacak

Silah altındakiler ne zaman erken terhis olacak? Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken askerde olan 130 bin kişi Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yaklaşık 130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Bu hafta yeni askerlik düzenlemesi yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerse, binlerce genç terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu askerlik 6 aya inecek. Yeni askerlik düzenlemesiyle uzun dönem-kısa dönem ortadan kalkacak. Uzun dönem için askerde olanlardan 6 ayı dolduran erler yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen terhis olacak. Şu anda silah altında uzun dönem için askerde olan 350 bin er bulunuyor. Düzenleme geçen hafta AK Parti tarafından yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aynı gün Danışma Kurulu kararıyla gecikilmeden komisyonda görüşülerek kabul edildi. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.