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Ekonomi Yeni asgari ücreti için toplantı o tarihte! Asgari ücret zammında ilk toplantı: Ücret zammı yüzde kaç olacak, ne kadar olacak?
Ekonomi

Yeni asgari ücreti için toplantı o tarihte! Asgari ücret zammında ilk toplantı: Ücret zammı yüzde kaç olacak, ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2023-11-28 21:05:00 - 2023-11-28 21:11:13
Yeni asgari ücreti için toplantı o tarihte! Asgari ücret zammında ilk toplantı: Ücret zammı yüzde kaç olacak, ne kadar olacak?

Emekli maaşlarından sonra asgari ücret zammı da son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Ocak ayına yaklaşırken gözler asgari ücret zam için haberlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ilk toplantı tarihini duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için...

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zamının konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihini açıkladı. Yapılan açıklama, "Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte asgari ücret zammının görüşüleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ilk toplantı tarihini duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
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Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak.

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