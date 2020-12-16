Yeni asgari ücret zammı ne kadar? 2021 asgari ücret AGİ ne kadar?

Asgari ücret zammı hakkında hız kesmeden araştırmalar devam ediyor. Pandemi nedeniyle online olarak yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ikincisi de düzenlendi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücret rakamına ilişkin yaptığı açıklamada; Bakanlığın bu süreçte bir hakem rolü üstlendiğini ve işçi, işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olur? Asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantısı ne zaman düzenlenecek? İşte yeni asgari ücret hakkında detaylar...

Asgari ücret zammı için 5 parametre nedir?

2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkmaktadır. Asgari ücret toplantısında; yaşam maliyeti, salgın sürecinde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon ve refah payı olmak üzere bu 5 konu başlığı öncelikli olarak değerlendirilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin olarak görüşmelerin devam ettiğini ve yapılan görüşmelerde bakanlığın bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürüteceklerini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak “Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." açıklamalarında bulunmuştu.

Yeni asgari ücretin ardından neler değişecek?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle bazı değişikliklerde yapılacak. Bunlar şu şekilde;

Asgari ücretlinin maaşı, Asgari ücretlinin tazminatı, Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği, Tüm çalışanların asgari geçim indirimi, İşsizlik maaşı, Doğum ve askerlik borçlanması, Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri, Genel Sağlık Sigortası primi, Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşmaktadır. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Bakanlığın belirlediği üyelerden birisi başkanlık eder. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar vermektedir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlar.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 liradır. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturmaktadır.

Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?

TİSK'in ev sahipliğinde koronavirüs önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini belirtti.

Düzenlenen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel rekabetteki durumu ele alırken Ticaret Bakanlığı, dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporlar hakkında bilgi verdi. Yapılan toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum gerçekleştirdi.

Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

AGİ ne kadar oldu?

AGİ tutarı; bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişiklik göstermektedir. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak duyuruldu. 2020 yılı AGİ tablosu nasıl? Kimler ne kadar AGİ alıyor? İşte detaylar...

AGİ asgari ücrete dahil midir?

Vatandaşlar tarafından “AGİ asgari ücrete dahil midir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlenmişti. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilmektedir. Bunun içine AGİ tutarı da dahil olur. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmemektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirler.

En çok merak edilen soruların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin ne kadar olduğu sorusu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 2020 AGİ tablosu şu şekilde;

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL