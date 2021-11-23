Her sene yılsonuna doğru asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Aralık ayı yaklaşırken bu araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret zam toplantısı ne zaman?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yönelik merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Bakan Bilgin, bu yıl ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.