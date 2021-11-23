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Ekonomi Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022
Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Asgari ücret ne kadar oldu 2022 | Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zam oranı belli mi? Bu yıl asgari ücret ne olacak? Peki, asgari ücret zam oranı açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:05:00 -
Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Her sene yılsonuna doğru asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Aralık ayı yaklaşırken bu araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret zam toplantısı ne zaman?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yönelik merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Bakan Bilgin, bu yıl ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

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