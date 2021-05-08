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Gündem Yeni anayasa,Türkiye’yi özgürleştirmeli
Gündem

Yeni anayasa,Türkiye’yi özgürleştirmeli

Başkan Erdoğan’ın bir süre önce gündeme getirdiği “yeni anayasa” konusunda, MHP Lideri Bahçeli 100 maddelik yeni bir teklif açıklaması ile “Yeni Anayasa” yeniden gündemdeki yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:27:00 -
Yeni anayasa,Türkiye’yi özgürleştirmeli

R.Ekrem Şahan  Ankara

MHP’nin önerisine ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları dile getirdi: “MHP bizim rakibimiz değil refikimiz. MHP’nin bu davetimize olumlu yaklaşıp, büyük bir mesai harcayıp, emek verip, bu çalışmasını hızlı şekilde nihayete erdirip kamuoyuyla paylaşmasını çok kıymetli buluyoruz. Anayasamız, hepimizin gururla savunacağı bir metin olması lazım. Bunu yapmak için de beraber çalışmanın, karşılıklı adım atmanın kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum.” Avukat Ebubekir Esad Baş da, şunları ifade etti: “AYM’nin yapısal değişimi ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimle göreve gelmesidir. Bu iki kazanım haricinde genel olarak radikal bir değişiklik söz konusu değildir. Değiştirilemez/değiştirilmesi teklif dahi edilemez anlayışına yahut rejim sorununa ilişkin artık yeni cümleler kurmak gerekmektedir. Yeni Anayasa, Türkiye’yi devletleştirmemeli bilakis daha da özgürleştirmelidir. Türkiye gerçeği olan başörtüsü sorunu kökünden halledilmeli ve başörtüsü anayasal güvence altına alınmalıdır.”


Yeni Akit Gazetesi
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