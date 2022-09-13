Yeni Akit’in tokadı Atina’da yankılandı

Gazetemiz Akit’in 6 Eylül’de yayınladığı “Yunanistan’ı Osmanlı tokadı hizaya getirir” haberi Atina’yı telaşlandırdı. Türkiye’ye karşı şımarık, küstah ve tahrikkar tutum sergileyen Yunanistan’ın Lozan ihlallerini ve Batı Trakya Türklerine yönelik zulümlerini gündeme taşıdığımız haberimiz Yunan ‘Pentapostagma TV’nin ana haber maddesi oldu. Haberimizde beyanatı yer alan uzman tarihçi Yılmaz Altunsoy’un, “500 sene bir vali ile yönettiğimiz Yunanistan şimdi bize meydan okuma cüreti gösteriyor” sözlerine atıf yapılan haberde, “Türk uzman tarihçi Yılmaz Altunsoy Yunanistan’ı küstahça Osmanlı tokadı ile uyardı” ifadeleri yer aldı. Yunan televizyonunun haberinde, Akit ve Altunsoy hedef alınarak, “Haberde Yunan hududunun acil değişmesi gerektiği söylendi. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı baskılar, radar kilidi atma gibi birçok konuda Yunanistan’ı suçlama küstahlığında bulunuldu” denildi.

Maskelerini indirdik

Akit’te yayınlanan Yunanistan’ı Osmanlı tokadı hizaya getirir haberimizde, Lozan Anlaşması’nın delik deşik edildiği, Ege’deki 23 adanın 18’inin silahlandırıldığı, 3 mille sınırlandırılan deniz hududunun 6 mile çıkarıldığı, Batı Trakya Türk azınlığına ait okulların birer birer kapatıldığı, azınlık okullarında eğitim lisanının Yunanca olarak dayatıldığı vurgulanmıştı. Batı Trakya’da Türkçe’nin unutturmaya çalışıldığı, müftü seçimine karışıp zorla atama yapıldığına değinilen haberimizde vakıf gelirlerinin Yunan makamlarınca iç edildiği, isminde ‘Türk’ ibaresi geçen STK’lara kuruluş izni verilmediği, ve hadsizliğin Türkiye savaş uçaklarını tacize kadar vardırıldığı ifade edildi.

Binlerce taciz ve ihlal

Atina’nın son 8 ayda 1.123 defa ihlal ve tacizde bulunduğuna değinilen haberimizde, savaş uçaklarımıza 15 Ağustos’tan bu yana 14 ayrı girişimle 3 bin 372 saniye radar kilidi atıldığı kaydedilmişti. Rusya’dan aldıkları S-300’leri Girit’e konuşlayıp Türk jetlerine karşı kullanma alçaklığında bulunan Atina’yı ancak Osmanlı şamarının hizaya getirebileceği teşhisine yer verilen Akit’in haberinde, “Kayıp Cennet 12 Adalar” kitabının yazarı Yılmaz Altunsoy da Yunan küstahlığının geçmişini ve bugününü okurlarımızla paylaşmıştı.