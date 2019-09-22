Yeni Akit’e duyarlılık teşekkürü

Tüketici ve toplum sağlığını doğrudan etkileyebilecek tüm ürün ve hizmetlerin güvenilir olanı konusunda yaptıkları çalışmalarda bir çok sivil toplum kuruluşu ve basından destek aldıklarını dile getiren Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak, yaptıkları çalışmalarda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Yeni Akit Gazetesi’nin verdiği desteği önemsediklerini belirterek, ekibi adına gazetemizin Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı’ya teşekkür belgesi takdim etti.