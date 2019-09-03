Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan Davutoğlu’nun ihracının perde arkası!

Sezai Erhan yeniakit AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekili ve 2 eski il başkanının partiden kesin ihraçları istemiyle disipline sevkine karar verdi.

Peki bu karar nasıl alındı? Yeni Akit’in AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre; AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MYK toplantısı, saat 16.10'da başladı. Toplantıda AK Parti’nin 7 Ekim’de başlayacak 7’inci olağan kongre süreci ile birlikte teşkilatlardaki değişim süreci değerlendirildi. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, ilçeler ve illerin teşkilat performans sunumunu yaptı ve oluşturdukları insan kaynakları havuzunun öneminden bahsetti.

İlk önce Kandemir rahatsızlığını dile getirdi

Kandemir, sunumu sırasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ, eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci hakkında bir yaptırım uygulanması, bu isimlerin disipline sevk edilmeleri gerektiğini söyledi.

MYK üyelerinin tamamı ‘ihraç edilsin’ dediler

Ardından MYK üyelerinden Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Özhaseki, Numan Kurtulmuş, ve Hayati Yazıcı da Kandemir’in haklı olduğunu, Davutoğlu’nun bu makamları Cumhurbaşkanı sayesinde gördüğünü ifade ettiler. Diğer MYK üyeleri de tek tek söz alarak Davutoğlu ve 5 ismin açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

İstanbul seçimlerinde destek vermediler

Toplantıda esas bu isimlerden rahatsızlığını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğandile getirdi. Davutoğlu’nun memleketi Konya’da hafta sonu yaptığı mitingden gördüğü ilgiyi anlattı ve sonrasında Davutoğlu’nun çevresinin o gün yaptığı haberler ve açıklamalarına değindi. Erdoğan, Davutoğlu ve beraberindekilerin özellikle İstanbul seçimlerinde AK Parti’ye destek vermediklerini, destekleyici bir tek söz ve açıklamada bulunmadıklarını, fakat AK Parti’liyiz diyerek gezip dolaştıklarını ifade etti.

Kendilerinin ayrılmalarını bekledim ayrılmadılar

Davutoğlu ve beraberindeki ekipten kendilerinin Partiden ayrılmalarını beklediğini fakat partimize yakışmayacak söz ve davranışlar sergilediklerini ve hatta bilindiği gibi(sizlerde medyadan okuyorsunuz, görüyorsunuz) işi tehditlere kadar götürdüklerini anlattı.

Bu isimler İttifak ortağımız Devlet Bey’den de rahatsızlar

Erdoğan’ın, ‘Biz bu tehditler karşısında susmayız, millette susmamızı istemez. İşi tehditlere dönüştüren bu isimlerin partimizin çatısı altında siyaset yapmalarına izin veremeyiz. Delikanlıca çıkıp siyaset yapsınlar. Bunlar sadece bizden değil Cumhur İttifakı ortağımız MHP’den de, Devlet Bey’den de rahatsızlar” dediği öğrenildi. Ardından oylamaya geçildi ve tüm MYK üyeleri bu isimlerin ihracını istedi.