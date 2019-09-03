0553 313 94 23

Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan Davutoğlu’nun ihracının perde arkası!

Yeni parti çalışmalarına devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den ihraç edilmesinin perde arkası bilgilerine Yeni Akit ulaştı.

03 Eylül 2019 Salı 09:50
Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan Davutoğlu’nun ihracının perde arkası!

 Sezai Erhan  yeniakit  AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekili ve 2 eski il başkanının partiden kesin ihraçları istemiyle disipline sevkine karar verdi.

Peki bu karar nasıl alındı? Yeni Akit’in AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre; AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MYK toplantısı, saat 16.10'da başladı. Toplantıda AK Parti’nin 7 Ekim’de başlayacak 7’inci olağan kongre süreci ile birlikte teşkilatlardaki değişim süreci değerlendirildi. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, ilçeler ve illerin teşkilat performans sunumunu yaptı ve oluşturdukları insan kaynakları havuzunun öneminden bahsetti.

İlk önce Kandemir rahatsızlığını dile getirdi

Kandemir, sunumu sırasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ, eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci hakkında bir yaptırım uygulanması, bu isimlerin disipline sevk edilmeleri gerektiğini söyledi.

MYK üyelerinin tamamı ‘ihraç edilsin’ dediler

Ardından MYK üyelerinden Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Özhaseki, Numan Kurtulmuş, ve Hayati Yazıcı da Kandemir’in haklı olduğunu, Davutoğlu’nun bu makamları Cumhurbaşkanı sayesinde gördüğünü ifade ettiler. Diğer MYK üyeleri de tek tek söz alarak Davutoğlu ve 5 ismin açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

İstanbul seçimlerinde destek vermediler

Toplantıda esas bu isimlerden rahatsızlığını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğandile getirdi. Davutoğlu’nun memleketi Konya’da hafta sonu yaptığı mitingden gördüğü ilgiyi anlattı ve sonrasında Davutoğlu’nun çevresinin o gün yaptığı haberler ve açıklamalarına değindi. Erdoğan, Davutoğlu ve beraberindekilerin özellikle İstanbul seçimlerinde AK Parti’ye destek vermediklerini, destekleyici bir tek söz ve açıklamada bulunmadıklarını, fakat AK Parti’liyiz diyerek gezip dolaştıklarını ifade etti.

Kendilerinin ayrılmalarını bekledim ayrılmadılar

Davutoğlu ve beraberindeki ekipten kendilerinin Partiden ayrılmalarını beklediğini fakat partimize yakışmayacak söz ve davranışlar sergilediklerini ve hatta bilindiği gibi(sizlerde medyadan okuyorsunuz, görüyorsunuz) işi tehditlere kadar götürdüklerini anlattı.

Bu isimler İttifak ortağımız Devlet Bey’den de rahatsızlar

Erdoğan’ın, ‘Biz bu tehditler karşısında susmayız, millette susmamızı istemez. İşi tehditlere dönüştüren bu isimlerin partimizin çatısı altında siyaset yapmalarına izin veremeyiz. Delikanlıca çıkıp siyaset yapsınlar. Bunlar sadece bizden değil Cumhur İttifakı ortağımız MHP’den de, Devlet Bey’den de rahatsızlar” dediği öğrenildi. Ardından oylamaya geçildi ve tüm MYK üyeleri bu isimlerin ihracını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:50
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. MYK
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. ihraç
  7. Davutoğlu neden ihraç edildi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te 18 yaşındaki genci öldürdüler!
    1. Fatih’te 18 yaşındaki genci öldürdüler!
    2. Akar'dan 'Güvenli bölge' resti! 'Kendi..
    3. Fransa’da 92 yaşındaki kadın, 94..
    4. Balıkesirspor’da mutlu son
    5. Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları)..
    6. Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir..
    7. Afyonkarahisar’da Halk Sağlığı Haftası..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    9. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk’ta..
    10. Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan..
    11. Çılgınlar 58 Taraftar Grubu’ndan..
    12. Kırmızı bültenle aranan terörist..
    13. Erdal Sarılar’ın mutlu günü
    14. Palandöken: “Kamyoncu esnafı destek..
    15. Brent petrolün varili 58,99 dolar
    16. Yozgat’ta pekmez kazanları kaynamaya..
    17. Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim"..
    18. Motosiklet hafif ticari araçla..
    19. Dev salatalık görenleri şaşkına..
    20. Okullar açılıyor, göz problemlerine..
    21. “Her denge memnuniyetsizliği baş..
    22. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    23. Tohumluklara "yerel çeşit" logosu..
    24. Talha Emir Buldu, Avrupa üçüncüsü oldu
    25. Takla atan hafif ticari araç..
    26. Göreve yeni başlayan polislere manda..
    27. Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor..
    28. Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının..
    29. Talihsiz kadının 5 çocuğu sevgi..
    30. Öldürülen terörist bakın kim çıktı
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız