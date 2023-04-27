Yeni Akit binasında yangın
Yeni Akit gazetesi ve Akit TV'nin bulunduğu merkez binamızda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece ilçesindeki merkez binamızda yangın çıktı.
Yeni Akit gazetesi ve Akit TV’nin merkez ofislerinin bulunduğu binamızda öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı.
Binamızın bodrum katında tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.