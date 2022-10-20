Yeni AK Partili Çelebi’den sert tepki: Neredesiniz!
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, iftiracılara, terör destekçilerine karşı ses çıkarmayanlara “neredesiniz?” sorusunu yöneltti.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, iftiracılara,terör destekçilerine karşı ses çıkarmayanlara “neredesiniz?” sorusunu yöneltti.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Türk Ordusuna iftira atan, PKK savunucusu Demirtaş’a şeref madalyası takanlar, Şebnem Korur Fincancı’yı baştacı edenler, Ve bunlara ses çıkaramayanlar, Hepinize soruyorum NEREDESİNİZ?” diye konuştu.