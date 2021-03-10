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Spor Yeni adresi belli oluyor!
Spor

Yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'ye tarihi başarılar yaşatan ve geçtiğimiz sene takımdan ayrılan, tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Real Madrid'in basketbol şubesinde sözleşmesi bitecek olan Pablo Laso'nun yerine göreve getirilebilir.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 23:18:00 -
Yeni adresi belli oluyor!

2013'te Fenerbahçe'ye geldikten sonra kulübün basketbol tarihini değiştiren Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 5 kez EuroLeague'de Final-Four oynamasını sağlarken, 2017'de sarı-lacivertlilere tarihinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu getirdi. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılan Obradovic, şimdilerde Real Madrid'in gündeminde.

Real Madrid'de basketbol şubesinde sözleşmesi bitecek olan Laso, geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunmuştu. Laso, "Eğer Real Madrid benimle devam etmek isterse ben kulübümde kalırım. Benim için çok kolay. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Eğer herkes birbirini anlamak isterse, birbirini anlamak kolay olur. Hiç yorgun değilim. 10 yıl önce bu kapıdan girdiğimde burada kalacağımı düşünmüştüm. Burada her gün ödül gibi ve benim için hayat kolay" demiş, İspanyol basını da kulüp yönetiminin yeni sözleşme görüşmelerine henüz yanaşmadığını duyurmuştu.

Gelen son haberlere göre Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçiren ve basketbol severlerin gönlünde taht kuran tecrübeli hoca Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi. Geçtiğimiz gün 61. yaşını kutlayan Fenerbahçe'nin eski baş antrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid'de Laso ile sözleşme yenilenmemesi halinde Madrid'in yolunu tutabilir.

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