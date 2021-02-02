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Eğitim Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? Yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları ne zaman?
Eğitim

Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? Yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları ne zaman?

Yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları başladı mı? Yeminli mali müşavirlik sınavına hazırlananlar 2021 1. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını, başvuruların ayın kaçında başlayacağını merak ediyor. Peki, yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları ayın kaçında başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:03:00 -
Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? Yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları ne zaman?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları ne zaman?

Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? Yeminli mali müşavirlik sınavı başvuruları ne zaman?

Yeminli mali müşavirlik 2021/1 dönem sınavları ise Ankara'da 22-31 Mayıs'ta yapılacak. Sınava ilk kez katılacakların 1-15 Mart, tekrar katılacakların 1 Mart-19 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav başvurusu ne zaman? SMMM 2021/1 sınavı ne zaman?
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav başvurusu ne zaman? SMMM 2021/1 sınavı ne zaman?

Eğitim

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav başvurusu ne zaman? SMMM 2021/1 sınavı ne zaman?

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