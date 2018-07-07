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Yemin törenine katılamayan Deniz Baykal kimdir?

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle milletvekillerinin yemin etmesi için toplanan Genel Kurula katılamadı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:48
Yemin törenine katılamayan Deniz Baykal kimdir?

TBMM 27. Dönem Milletvekili ant içme törenine katılmayan Deniz Baykal kimdir?

Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu'ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun olan Baykal, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1960 yılında yüksek lisansını yaparken asistan olarak çalışmaya başlayan Baykal, 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl Rockefeller Foundation bursu ile ABD'de kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

1963'te Olcay Baykal'la yaptığı evlilikten biri kız (Aslı Baykal), biri erkek (Ataç Baykal) iki çocuk ve üç torun sahibidir.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Deniz Baykal  geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle 16 Ekim 2017'de hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:48
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  2. Ankara
  3. CHP
  4. Deniz Baykal

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