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Aktüel Yemenliler kaçırılan din adamı Şeybani'nin serbest bırakılmasını istiyor
Aktüel

Yemenliler kaçırılan din adamı Şeybani'nin serbest bırakılmasını istiyor

Yaklaşık 1 aydır haber alınamayan Abdulkadir eş-Şeybani için Taiz kentinde gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:41:11 -
Yemenliler kaçırılan din adamı Şeybani'nin serbest bırakılmasını istiyor

TAİZ (AA) - Yemen'de yaklaşık 1 ay önce kaçırılan din adamı Abdulkadir eş-Şeybani'nin hala serbest bırakılmaması protesto edildi.

Şeybani'nin ailesinin çağrısıyla Taiz kentinde bir araya gelen göstericiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden'de kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılan 70 yaşındaki Şeybani'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Şeybani'nin kaçırılışının üzerinden 28 gün geçti", "Kanser hastası Şeybani'yi serbest bırakın" yazılı dövizler yaşıyan eylemciler, dağıttıkları yazılı açıklamada, Şeybani'nin tedavi için Mısır'a gitmek üzere yola çıktığı sırada yüzü maskeli kişilerce kaçırıldığını belirtti.

Şeybani'nin ailesinin Aden'deki mercilere başvurduğu ancak (GGK) yetkililerinden net cevaplar alamadıkları aktarılan açıklamada, Taiz'deki yerel yönetime yardım çağrısı yapıldı.

Gösteriye gazeteciler ve aktivistler de katıldı.

Aden'de kontrolü elinde bulunduran GGK, Abdulkadir eş-Şeybani'nin kaçırıldığı ekim sonundan bu yana konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün de aralarında bulunduğu uluslararası insan hakları kuruluşları, Aden'de resmi olmayan gözaltı merkezleri ve gizli hapishanelerin bulunduğunu belirtiyor.

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