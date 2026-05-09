Kundaklama ihtimali var! Lüks araçlar küle döndü!
Kadıköy'de bir galeride meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, 4 lüks araç küle döndü.
Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı.
Bu sırada galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Bitişikteki restoranda da hasar oluştu.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı./ kaynak: internethaber
