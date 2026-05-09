Vatandaşa “oh” dedirtecek düzenleme! Taksit sınırı esniyor

Küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve bellek maliyetlerindeki yükseliş, akıllı telefon fiyatlarını son dönemde ciddi şekilde artırdı. Özellikle giriş ve orta segment modellerde yaşanan fiyat artışları hem tüketiciyi hem de sektörü zor durumda bıraktı. 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni modellere olan talebin yükselmesi de piyasadaki hareketliliği artırdı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle üretici firmalar ve GSM operatörleri satışlarda beklenen ivmeyi yakalayamadı.