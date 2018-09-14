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Yemenli ünlü futbolcu çatışmada hayatını kaybetti!

Yemen ordusu ile Husi milisleri arasında çıkan çatışmada, ülkenin ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti.

14 Eylül 2018 Cuma 20:48
Yemenli ünlü futbolcu çatışmada hayatını kaybetti!

Yemen ordusuna katılan ülkenin ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee, Yemen ordusu ile Husi milisleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti. 

Husi medyası, Yemen ordusuna katılan Yemen’in ünlü futbolcularından Mohammed al-Wadee’nin Husi militanları ile Yemenli askerler arasında Hudeyde kentinde meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada Yemen’deki Amran kulübünün kaptanı olan Wadee’nin kentin Batı Yakası cephesinde yaşanan bir çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:48
  1. Yemen
  2. Husiler

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