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Aktüel Yemenli insan hakları kuruluşlarından kadınlara yönelik alıkoyma uygulamalarının durdurulması çağrısı
Aktüel

Yemenli insan hakları kuruluşlarından kadınlara yönelik alıkoyma uygulamalarının durdurulması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:21:08 -
Yemenli insan hakları kuruluşlarından kadınlara yönelik alıkoyma uygulamalarının durdurulması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki insan hakları kuruluşları, gerekçesi ne olursa olsun kadınlara yönelik alıkoyma veya tutukluluk uygulamalarının durdurulması çağrısında bulundu.

Ülkedeki yerel 10 insan hakları kuruluşunun ortak imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Yemenli tutuklu kadınlar meselesinin ihmal edilmesi nedeniyle büyük endişe duyulduğu, konuya ciddiyetle yaklaşılmadığı ifade edildi.

Yemenli kadınlara yönelik ihlallerin son bulması için bu konuya önem verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başta Husiler olmak üzere ülkedeki tüm taraflar, kadınlara yönelik ihlaller ve şiddet eylemlerinden sorumludur." denildi.

Bu ihlallerin, "kaçırma, zorla kaybetme, işkence, tecavüz, hakaret, öldürme ve intihara sebep olma" boyutlarına ulaştığı aktarılan açıklamada, Yemenli kadınlara yönelik alıkoyma, gözaltına alma ve diğer ihlallere ilişkin uluslararası bir inceleme komitesi kurulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca serbest bırakılan kadınlar için de uygun sığınma merkezleri açılması talep edildi.

Yemen hükümeti veya Husiler tarafından alıkonulan tutukluların sayısına ilişkin resmi bir veri bulunmuyor. Ancak Kaçırılanların Anneleri Derneği, Husilerin alıkoyduğu kadınların sayısının 157 olduğunu belirtiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

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