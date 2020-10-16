  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı
Aktüel

Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 05:24:46 -
Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı

ADEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilere ait hapishanelerde işkence altında ölen esirlerle ilgili acil soruşturma açılması çağrısı yaptı.

İryani, Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, "Psikolojik ve fiziksel işkence altında ölen esirlerle ilgili acil ve şeffaf soruşturma başlatılmasını istiyorum". ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden esirlerin sayısıyla ilgili bilgi vermeyen İryani, bu kişilere işkence yapılarak vücut bütünlüklerinin bozulduğunu kaydetti.

Husilerle gerçekleşen esir takasına da değinen İryani, hükümetin, Birleşmiş Milletlerin (BM) esirler konusunda sarf ettiği çabanın başarıyla sonuçlanması için pek çok tavizde bulunduğuna dikkati çekti.

BM ile Uluslararası Kızılhaç Komitesini serbest bırakılan esirlerin sağlık durumunu incelemeye çağıran İryani, bunlardan bazılarının fiziksel engelli hale geldiğini ve psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Dün Yemen'de hükümet 470, Husiler ise 240 esiri serbest bırakmıştı.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıkları belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna "Tehlike altında olursak kurabilir" cevabını verdi...
Ermenistan'dan skandal video
Gündem

Ermenistan'dan skandal video

Azerbaycan'a verilen desteği hazmedemeyen Ermenistan, Türkiye'yi yayımladıkları bir video ile karalamaya çalıştı. Ermenistan, Türkiye'nin iş..
Abdullah Gül tarafını seçti!
Siyaset

Abdullah Gül tarafını seçti!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı 'Işıklar yanıyor' tweetiyle ilgili yorumda bulundu. Gül, "Bunu çok ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay