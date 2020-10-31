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Aktüel Yemen'in Taiz kentinde Macron'un İslam karşıtı tutumuna ikinci protesto
Aktüel

Yemen'in Taiz kentinde Macron'un İslam karşıtı tutumuna ikinci protesto

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:54:57 -
Yemen'in Taiz kentinde Macron'un İslam karşıtı tutumuna ikinci protesto

TAİZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması Yemen'in Taiz kentinde bir kez daha protesto edildi.

Taiz Vaizler Birliğinin çağrısı üzerinde toplanan yüzlerce gösterici, "Fransız ürünlerini boykot etmek dini bir görev ve insani davranıştır", "Peygamber ve kutsalla alay etmek ifade özgürlüğü değil, hakarettir" yazılı pankartlar taşıdı.

Vaizler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da, "Macron'un açıklamaları nefret söylemini körüklemek ve Fransa'daki en yüksek siyasi otoriteden yapıldığı için tüm halkların inançlarına saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Bu hakaretlerin ardından Fransa'da düzenlenen saldırıların da kınandığı açıklamada, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrıları desteklendi.

Taiz'de dün de Özgürlük Meydanı'nda cuma namazı sonrası düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katılarak Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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