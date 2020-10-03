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Aktüel Yemen'in Taiz kentinde akaryakıt krizi büyüyor
Aktüel

Yemen'in Taiz kentinde akaryakıt krizi büyüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:47:00 -
Yemen'in Taiz kentinde akaryakıt krizi büyüyor

TAİZ (AA) - Yemen'de hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz kentinde akaryakıt krizi ciddi boyutlara ulaştı.

AA muhabirinin kentteki sürücülerden edindiği bilgiye göre, Taiz'deki akaryakıt istasyonlarının çoğunda yakıtlar tükenmiş durumda ve kent genelinde ciddi bir yakıt krizi yaşanıyor.

Birçok akaryakıt istasyonu depolardaki yakıtın bitmesi sebebiyle kepenk kapatırken, yakıt olan istasyonlarda ise uzun kuyruklar oluştu.

Sürücüler, bu istasyonların da fiyatlara yüzde 20 zam yaparak satış yaptığını aktarıyor.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yakıt krizine, maaşlarının alamayan Aden'deki asker emeklilerinin, hükümete ait petrol şirketi tesisleri ile Aden limanı arasındaki yolları kapatmasının neden olduğu belirtiliyor.

Hükümetten ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ocak ayından bu yana geç ödenen maaşlarının zamanında ödenmesini talep eden ordu emeklileri, protesto için pazar gününden bu yana petrol şirketine giden yolları kapalı tutuyor.


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