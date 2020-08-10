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Aktüel

Yemen'in Beyda ilinde Husilerle hükümet güçleri arasında çatışma

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:23:54 -
Yemen'in Beyda ilinde Husilerle hükümet güçleri arasında çatışma

BEYDA (AA) - Yemen'in orta kesiminde yer alan El-Beyda ilinde hükümet güçleriyle Husi milisler arasında çıkan çatışmada onlarca milisin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, Beyda'ya bağlı El-Kureyşiyye ilçesinde Yemen ordusuyla Husi milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği çatışmada onlarca milisin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayıya ilişkin ayrıntı verilmedi. Çatışmalar sırasında 7 Husinin de esir alındığı ifade edildi.

Haberde hükümet güçlerinin ilçeye bağlı Safvan Dağı'nı milislerden kurtardığı aktarıldı.

Koalisyon güçlerinin bölgeye düzenlediği saldırıda ise Husilere ait askeri araç, silah ve mühimmatın imha edildiği bilgisine yer verildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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