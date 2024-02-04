Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'den intikam alacaklar

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını söyledi.

Amerikan ordusu Yemen'de İran destekli Husilere yönelik en kapsamlı saldırılarından birini gerçekleştirdi.

Husi mevzileri hem savaş jetleri hem bölgedeki gemilerden ateşlenen Tomahawk füzeleri ile vuruldu. Operasyona İngiliz uçakları da katıldı. Husilere ait 36 hedefin vurulduğu bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'ye meydan okudu.

Saree, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu saldırılar bizi Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını destekleyen ahlaki, dini ve insani duruşumuzdan caydırmayacak. Bu saldırılar karşılıksız ve cezasız kalmayacaktır” dedi.

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ABD önceki gece de Irak ve Suriye'de İran destekli silahlı grupları vurdu.

85 hedefin bombalandığı saldırıda yaklaşık 40 kişinin öldüğü rapor edildi.

Kaynak: AA