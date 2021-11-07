  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen’e Cansuyu oldular
Aktüel

Yemen’e Cansuyu oldular

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, iç savaş nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce Yemenli’ye 1 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda yardımında bulunarak, gönülleri fethetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:50:00 -
Yemen’e Cansuyu oldular

Türk insanı yardım vakıfları dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatmaya devam ediyor...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemen’in bazı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, nüfusunun yüzde 70’ine denk gelen toplam 20 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu Yemen’de acil yardım ihtiyacı devam ediyor. Ülkede, 2015 yılından bu yana süren iç savaş ve çatışmalar neticesinde mağduriyet giderek artıyor.
Yemen’de insani krizin başladığı günden itibaren birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu ekipleri, son olarak başkent Sana şehrine bağlı Cidr, Saraf ve Habra ile Marib şehrine bağlı Arhab, Al Hima ve Nihm bölgelerinde gıda dağıtımı yaptı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan yardım kolileri, binlerce insanın 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.

Yardımlarımız devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar, Yemen’de insanlık dramı ve mağduriyetlerin devam ettiğini belirtti.
İlk günden itibaren Yemenli kardeşlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Yaşar, farklı bölgelerdeki binlerce ihtiyaç sahibinin faydalanacağı gıdaları dağıttıklarını, bağışçıların destekleriyle bölgedeki yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'
Ekonomi

Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'

Kuyumcu Semih Soyat, altın fiyatlarının artmasını bekleyenlerin altın bozdurmadığını, altının düşmesini bekleyenlerin ise altın almadığını, ..
Genç ve zinde kalmak için cilt önerileri
Kadın - Aile

Genç ve zinde kalmak için cilt önerileri

Modern hayatın koşuşturmacası, hızla gelişen teknoloji ile mavi ışığa aşırı maruz kalma, yanlış beslenme, hormonal bozukluklar, sigara-alkol..
Mustafa Kemal istismarcılarına bomba teklif ‘10 Kasım’da…’
Gündem

Mustafa Kemal istismarcılarına bomba teklif ‘10 Kasım’da…’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hutbelerde Mustafa Kemal’in isminin anılmadığı gerekçesiyle yaygara kopartan solak kesime bomba bir teklif ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay