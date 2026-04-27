Okan Buruk'tan şampiyonluk uyarısı: "Henüz bitmedi, kutlamalar beni rahatsız etti!"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi.

BİR ŞEY BİTMEDİ

Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK

Birinci beklentimiz, 3 orta saha bekliyordum. 3 orta saha beklentim vardı Fenerbahçe'den. 4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu. Topa rahat sahip olduk. Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Baskımızı her zaman gösterdik onun dışında. Rakibimiz çok iyi tanıyoruz. Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk.