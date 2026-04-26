  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha! Starlink uydu terminali kullanan 3 iş yeri kapatıldı Casusluğa geçit yok Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Kalan parayı da heykele yatırıyorlar Okul saldırıları Türkiye üzerinde uygulanan karanlık bir ‘sosyal deney’ Asla kullanmayın! Kanser yuvası tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de komple yasaklanıyor! İsrailli teröristi konuşmacı olarak çağırmışlardı... Cesur genç tüm gerçekleri yüzlerine haykırdı! Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı
Tedesco'dan derbi sonrası çarpıcı itiraf: "Sıfır gol atmamız tam bir çılgınlık!"
Tedesco'dan derbi sonrası çarpıcı itiraf: "Sıfır gol atmamız tam bir çılgınlık!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını derinden sarsan derbide Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından sitem dolu açıklamalarda bulundu. Maça planladıkları gibi iyi başladıklarını ve rakibin baskısını kırdıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, penaltı pozisyonunun maçın kırılma noktası olduğunu vurguladı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

 

İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;

Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı.

SIFIR GOL ÇILGINCA

İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozistyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var.

 

İYİ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK

Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık. Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Spor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Kutlamalar ters tepti! Şampiyon Bursaspor'a ceza yağdı!
Kutlamalar ters tepti! Şampiyon Bursaspor'a ceza yağdı!

Spor

Kutlamalar ters tepti! Şampiyon Bursaspor'a ceza yağdı!

Samsunspor maçında sakatlanmıştı! Trabzonspor’dan Savic açıklaması
Samsunspor maçında sakatlanmıştı! Trabzonspor’dan Savic açıklaması

Spor

Samsunspor maçında sakatlanmıştı! Trabzonspor’dan Savic açıklaması

Galatasaray taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü
Galatasaray taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü

Gündem

Galatasaray taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23