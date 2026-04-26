Tedesco'dan derbi sonrası çarpıcı itiraf: "Sıfır gol atmamız tam bir çılgınlık!"
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını derinden sarsan derbide Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından sitem dolu açıklamalarda bulundu. Maça planladıkları gibi iyi başladıklarını ve rakibin baskısını kırdıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, penaltı pozisyonunun maçın kırılma noktası olduğunu vurguladı.
İşte Domenico Tedesco'nun sözleri;
Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı.
SIFIR GOL ÇILGINCA
İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozistyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var.
İYİ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK
Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık. Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım.