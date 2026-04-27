Osimhen minik İkra'nın yüzünü güldürdü

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, maçın ardından kendisini görmek isteyen minik İkra’yı kırmadı. Nijeryalı futbolcunun küçük taraftarla bir araya gelmesi duygusal anlara sahne oldu.

Galatasaray’da derbi sonrası sahada yaşananların yanı sıra tribünlerde de yürek ısıtan bir buluşma dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Victor Osimhen, maçın ardından kendisini görmek isteyen minik İkra ile bir araya geldi.

Derbiyi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in davetiyle statta takip eden engelli kız çocuğu İkra, karşılaşmanın ardından Osimhen’i görebilmek için çıkışta beklemeye başladı. Küçük taraftarın bu isteğinden haberdar olan Nijeryalı yıldız, bekletmeden İkra’nın yanına gitti.

DUYGUSAL BULUŞMA

Victor Osimhen’in minik İkra’yı kucağına alması, çevrede duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bugüne kadar yalnızca ekranlardan izlediği yıldız futbolcuyla yan yana gelme fırsatı bulan İkra, unutamayacağı bir mutluluk yaşadı.

Osimhen’in küçük taraftara gösterdiği yakın ilgi, maç sonrasında en çok konuşulan anlardan biri oldu. Bu buluşma, futbolun sadece saha içindeki rekabetten ibaret olmadığını, zaman zaman çok özel ve insani anlara da sahne olduğunu bir kez daha gösterdi.

