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Dünya Yemen'den siyonist rejime giden gemiye saldırı!
Dünya

Yemen'den siyonist rejime giden gemiye saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 09:19:00 -
Yemen'den siyonist rejime giden gemiye saldırı!

Yemen'deki Husiler (Ensarullah) Gazze'deki direnişe destek vermek amacıyla siyonist rejime giden bir gemiyi daha hedef aldı.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah) Gazze'deki direnişe destek vermek amacıyla siyonist rejime giden bir gemiyi daha hedef aldı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Yemen silahlı kuvvetlerimiz, İsrail'in Eilat limanına gitmekte olan Malta bandıralı İsrail gemisini 3 uyarı sonrasında hedef almış ancak gemi mürettebatı emirlere uymayı reddetmiş, gemi 3 deniz füzesi ile hedef alınmış ve gemi imha edilmiştir. Doğrudan vuruldu."

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