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Dünya Yemen'den, bölgedeki gerilimi artıracak İran açıklaması
Dünya

Yemen'den, bölgedeki gerilimi artıracak İran açıklaması

Yemen hükümeti, İran'ın bölgedeki tüm faaliyetlerinin son bulması için, uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:30:00 -
Yemen'den, bölgedeki gerilimi artıracak İran açıklaması

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran destekli Husilerin silah kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, hücre üyelerinin İran’da eğitim aldıklarını ve İran Devrim Muhafızları ile irtibatlı olduklarını itiraf ettiklerini söylemişti. Bu durumun, İran’ın Husilere yönelik desteğinin açık delili olduğunu söyleyen el-İryani, “İran rejiminin Husi milislere sürekli silah tedarikinin Yemen kriziyle ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğunu da gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yemenli Bakan Muammer el-İryani’nin bu açıklamalarının ardından, hükümetten dikkat çeken bir çağrı geldi.

Husilere bağlı silah kaçakçılığı şebekesinin çökertildiği iddiası halen gündemdeki yerini korurken, Yemen hükümeti İran’a yönelik baskıların artırılmasını istedi. Söz konusu çağrıda, İran’a silah ambargosunun uzatılması ve İran rejimine bölgedeki tüm faaliyetlerini durdurması için uluslararası baskının yoğunlaştırılması talep edildi.

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