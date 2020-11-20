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Aktüel Yemen'deki savaş 5 bin 700 çocuğun hayatına mal oldu
Aktüel

Yemen'deki savaş 5 bin 700 çocuğun hayatına mal oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:21:07 -
Yemen'deki savaş 5 bin 700 çocuğun hayatına mal oldu

YEMEN (AA) - Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'de savaşın başlamasından bu yana 5 bin 700 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

20 Kasım Dünya Çocuk Günü münasebetiyle SAM'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de 6 yıldır devam eden savaşta 5 bin 700 çocuğun öldürüldüğü, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savaş siyaseti nedeniyle Yemenli çocukların bir felaket yaşadığı aktarıldı.

Yemen'de 30 bin çocuğun savaş halindeki tarafların ihlallerine maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, hedef gözetmeksizin düzenlenen bombardımanlar ve okulların askeri amaçlarla kullanılması sebebiyle yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gidemediğine işaret edildi.

Açıklamada, sadece Taiz kentinde 1000 çocuğun hayatını kaybettiği ve yaklaşık 4 bin çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Çocuklara yapılan tüm ihlallerin kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) bu tür saldırıları yapan tüm tarafların kara listeye alınması çağrısında bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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