Yemen'deki Husilerden "yakıt krizi sağlık felaketine yol açabilir" açıklaması

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, kontrol altında tuttukları bölgelerde yakıt sıkıntısı sebebiyle büyük bir sağlık felaketi yaşanabileceğini duyurdu.

Sözde Husi hükümetindeki yetkililer, düzenledikleri basın toplantısında, kontrol altında tuttukları bölgelerdeki yakıt sıkıntısına ve bunun sonuçlarına dikkati çekti.

Hizmetlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin Makbuli, yakıt eksikliğine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka ve petrol gemilerine el konulmasının sebebiyet verdiğini öne sürdü.

Makbuli, bu nedenle yaşanabilecek sağlık ve çevre felaketinden de Birleşmiş Milletlerin (BM) sorumlu olduğunu savundu.

Sağlık Bakan Vekili Ali Cehhaf ise, yüzlerce hastanenin yakıt sağlanamaması sebebiyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle elektriklerin kesilmesi durumunda birkaç dakika içinde aralarında çocuklarında olduğu en az bin kişinin öleceğini ileri süren Cehhaf, ayrıca yakıtla çalışan diyaliz makinelerinin durması halinde 3 bin 500 böbrek hastasının da günler içinde ölebileceğini söyledi.

Su Bakanlığı Vekili Muhammed el-Hakimi ise, 23 bin su ve kanalizasyon projesinin durdurulduğunu ve bu durumdan 8 milyon Yemenlinin etkilendiğini ifade etti.

Husiler, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, BM'den giriş izni olmasına rağmen petrol yüklü 14 gemiye el koymakla suçluyor.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.



