Yemen'deki Husiler'den Suudi Arabistan ve BAE’ye tehdit: Petrol kuyularınızı vururuz!
Yemen'deki Husiler, siyonist İsrail'in Yemen'e yapacağı olası saldırılar için BAE ve Suudi Arabistan'a sert uyarılarda bulundu.
Husiler tarafından yapılan açıklamada, siyonistlerin Yemen'e gerçekleştirecekleri saldırılara BAE ve Suudi Arabistan'ın dahil olması durumunda iki ülkeye ait petrol kuyuları ile ticaret gemilerinin vurulacağı belirtildi.
Açıklama şöyle:
İsrail’in Yemen’e yapacağı olası saldırılara dahil olursanız tüm petrol kuyularını hedef alır, tüm ticaret gemilerinizi yok ederiz.
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