  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı
Dünya

Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 01:35:00 -
Yemen'deki Husilerden intikam saldırısı

İngiltere ve ABD'nin saldırıları sonrası Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'i balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eilat bölgesinde belirli hedeflere çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenledikleri saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Um Raşraş bölgesinde bulunan düşman İsrail'in belirli hedeflerine çok sayıda balistik füzeyle askeri operasyon gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ilan edilerek Filistinlilere uygulanan abluka son bulup ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydeden Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, özgür Yemen halkımızın, Arap ve İslam dünyasının tüm özgür halklarının çağrıları doğrultusunda, mazlum Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini teyit etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den ülke topraklarına yaklaşan bir füzenin "Arrow-3" hava savunma sistemiyle imha edildiği belirtilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden itidal çağrısı
BM Yemen Özel Temsilcisi'nden itidal çağrısı

Dünya

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden itidal çağrısı

İngiltere Yemen'e saldırırken Güney Kıbrıs'ı kullanıyor
İngiltere Yemen'e saldırırken Güney Kıbrıs'ı kullanıyor

Dünya

İngiltere Yemen'e saldırırken Güney Kıbrıs'ı kullanıyor

Çok sert Yemen açıklaması: Bu bir Amerikan aptallığı
Çok sert Yemen açıklaması: Bu bir Amerikan aptallığı

Dünya

Çok sert Yemen açıklaması: Bu bir Amerikan aptallığı

Kızıldeniz'de: ABD ve İngiltere'nin Yemen Husi hedeflerine saldırıları! Petrol etkisi: yeniden gündeme oturdu! Manidar not düştü
Kızıldeniz'de: ABD ve İngiltere'nin Yemen Husi hedeflerine saldırıları! Petrol etkisi: yeniden gündeme oturdu! Manidar not düştü

Dünya

Kızıldeniz'de: ABD ve İngiltere'nin Yemen Husi hedeflerine saldırıları! Petrol etkisi: yeniden gündeme oturdu! Manidar not düştü

ABD, bir kez daha Yemen'i vurdu!
ABD, bir kez daha Yemen'i vurdu!

Dünya

ABD, bir kez daha Yemen'i vurdu!

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı
ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı

Dünya

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı

6 ülke Yemen'deki 8 hedefi vurdu
6 ülke Yemen'deki 8 hedefi vurdu

Dünya

6 ülke Yemen'deki 8 hedefi vurdu

Husiler, Yemen açıklarında petrol gemisini vurdu
Husiler, Yemen açıklarında petrol gemisini vurdu

Dünya

Husiler, Yemen açıklarında petrol gemisini vurdu

Tansiyonu yükseltecek gelişmeyi Husiler duyurdu! İngiltere ve ABD Yemen'i vurdu
Tansiyonu yükseltecek gelişmeyi Husiler duyurdu! İngiltere ve ABD Yemen'i vurdu

Dünya

Tansiyonu yükseltecek gelişmeyi Husiler duyurdu! İngiltere ve ABD Yemen'i vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23