  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde'ye ulaştı
Aktüel

Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 00:05:34 -
Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde'ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 200 gün boyunca alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı.

Husilere ait "Yemen" televizyon kanalının haberine göre, açıklamayı Yemen Petrol Şirketi Genel Müdürü Ammar el-Edrai yaptı.

Edrai, "Koalisyon güçleri tarafından 200 gündür alıkonulan Damas gemisi Hudeyde Limanı'na ulaştı." dedi.

Geminin 24 bin 491 ton dizel taşıdığını belirten Edrai, daha fazla bilgi vermedi.

Koalisyon güçleri ise olaya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Geminin serbest bırakılması taraflar arasında yapılan esir takasının ardından gerçekleşti.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında iki günde 1061 kişi serbest bırakılırken, Husiler 15 Suudi Arabistanlı ve 4 Sudanlı esiri serbest bıraktı.

Yemen'deki Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, aylardır tırmanan petrol krizinin yansımaları nedeniyle "çok kötü bir aşamaya" girildiğini ifade etmişti.

Daris, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yakıt yüklü 17 gemiyi alıkoymaya devam ettiği ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak müjdeyi verdi

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alı..
AB vitesi R'ye taktı!
Gündem

AB vitesi R'ye taktı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'hukuki haklarından' vazgeçmesini isteyen ve ambargoyla tehdit eden AB üyesi ülkeler geri adım attı. Yayımlana..
Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif
Teknoloji

Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif

Antalya'da TSK için yerli drone savar üreten firma, Türk mühendislerin tasarımıyla İHA ve drone tehditlerine karşı 'KALKA' isimli yerli mobi..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay