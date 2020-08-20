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Aktüel Yemen'deki Husiler: DSÖ'ye ait tıbbi malzeme taşıyan uçak Sana'ya ulaştı
Aktüel

Yemen'deki Husiler: DSÖ'ye ait tıbbi malzeme taşıyan uçak Sana'ya ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:15:58 -
Yemen'deki Husiler: DSÖ'ye ait tıbbi malzeme taşıyan uçak Sana'ya ulaştı

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yardım uçağının Sana'ya ulaştığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, DSÖ'ye ait 15 ton tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Husiler dün de Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait 14 ton tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağının Sana'ya indiğini duyurmuştu.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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