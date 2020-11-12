Yemen'deki Husiler, 6 ay önce alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 6 ay önce alıkoyduğu petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı.

Başkent Sana'da Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nden (YPC) yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin 190 gün alıkoyduğu Victorious isimli petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Tankerin 12 bin 7 ton benzin ve 17 bin 149 ton mazot taşıdığı aktarılan açıklamada, alıkonulması sebebiyle biriken toplam para cezalarının 4 milyon 180 bin dolar olduğu ifade edildi.

Husiler, daha önce de aylardır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından alıkonulan mazot ve doğal gaz taşıyan 3 geminin limana ulaştığını duyurmuştu.



Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.



Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.