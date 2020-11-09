  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'deki çatışmalarda yılın ilk 9 ayında toplam 1508 kişi öldü ya da yaralandı
Aktüel

Yemen'deki çatışmalarda yılın ilk 9 ayında toplam 1508 kişi öldü ya da yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:12:00 -
Yemen'deki çatışmalarda yılın ilk 9 ayında toplam 1508 kişi öldü ya da yaralandı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yemen'de yılın ilk 9 ayında toplam 1508 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

BMMYK'nin Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ocak-Eylül 2020 tarihlerinde toplam 1508 kişinin öldüğü ya da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ölen ya da yaralananlardan yüzde 42'sinin kadın ve çocuk olduğu bilgisine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi
Gündem

Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince ortalık karıştı...
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor
Gündem

Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu, yandaş dernek ve vakıflara para akıtmaya devam ediyor. Önce ÇYDD’yle parasal ilişki kuran, ardından TSYD’ye on milyon..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay