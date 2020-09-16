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Aktüel Yemen'deki çatışmalarda 22 Husi milis öldü
Aktüel

Yemen'deki çatışmalarda 22 Husi milis öldü

Husilere bağlı SABA ajansı, ordu güçleriyle girilen çatışmalarda Hacce'de 16 ve Sada'da 6 Husi milisin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:26:52 -
Yemen'deki çatışmalarda 22 Husi milis öldü

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3'ü sözde komutan 22 Husi milis öldü.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ve kuzeyindeki Sada kentlerinde hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar çıktığı belirtildi.

Hacce'de 16, Sada'da ise 6 Husi milisin hayatını kaybettiği bildirilen haberde, ölenlerden 3'ünün sözde üst düzey komutanlar olduğu aktarıldı.

Yemen'de Husiler ile ordu güçleri arasında ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle çok sayıda ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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