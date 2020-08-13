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Dünya

Yemen'de yeni hükümet için görüşmeler başladı

Yemen'de Riyad Anlaşması'na uygun yeni hükümet kurulması için görüşmelere başlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:22:00 -
Yemen'de yeni hükümet için görüşmeler başladı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin müsteşarı Abdulmelik el-Mihlafi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni hükümeti kurulması için görevlendirilen Muin Abdulmelik'in görüşmelere başladığını duyurdu. 

Görüşmelerin ardından hükümetin kurulacağını dile getiren Abdulmelik, söz konusu anlaşmanın güvenlik ve askeri içeriğinin uygulamaya geçirileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

 

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