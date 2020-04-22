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Aktüel

Yemen’de selde mahsur kalan yaşlı kadını şarkı söyleyerek kurtardılar

Yemen’in Aden kentinde bir grup genç, sel sularının arasındaki evinde mahsur kalan bir yaşlı kadını şarkı söyleyerek kurtardı.

2020-04-22 22:27:42 -
Yemen’de selde mahsur kalan yaşlı kadını şarkı söyleyerek kurtardılar

Yemen’in Aden kentinde bir grup genç, sel sularının arasındaki evinde mahsur kalan bir yaşlı kadını şarkı söyleyerek kurtardı.



Yemen’in Aden kentinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketi etkisini sürdürüyor. Sel sonucu çok sayıda ev sular altında kalırken, onlarca aile evlerinde mahsur kaldı. Evinde mahsur kalan bir yaşlı kadın ise bir grup genç tarafından kurtarıldı. Gençler kurtardıkları yaşlı kadını küçük bir balıkçı teknesine koyarak kadına moral vermek için şarkı söyledi.



Öte yandan Aden kentinde dün meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükselirken Aden kenti, "afet bölgesi" ilan edilmişti.

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